Auto vliegt uit de bocht en belandt in park tegen boom, drie gewonden

WAALWIJK -

Een auto met aanhanger is maandagochtend rond halftien op de Ambrosiusweg in Waalwijk uit de bocht gevlogen en vervolgens in een park tegen een boom beland. Bij het ongeluk zijn volgens omstanders drie gewonden gevallen. Zij zaten allemaal in de auto. Een van hen moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd.