Willem II-goalie Michael Woud kan weinig met kritiek: 'Het heeft ook met geluk te maken'

Wellenreuther zit voor het duel met ADO Den Haag weer bij de wedstrijdselectie van Willem II. Mocht het de Tilburgse ploeg niet lukken om de play-offs te halen, blijft de teller van Woud waarschijnlijk op vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht staan. In die wedstrijden kreeg hij negen tegendoelpunten te verwerken, drie daarvan kwamen er in het duel met FC Emmen.

"Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Het is makkelijk om kritiek te hebben op een keeper. Dat hoort er ook bij, dat weet ik. Meer zijn ook altijd positieve punten", aldus Woud.

De jonge doelman is tevreden over zijn prestaties, ook tegen Emmen had hij naar eigen zeggen geen schuld aan de tegentreffers. "Alles wat ik moet doen is reddingen maken, dat heb ik gedaan. Je weet dat er kritiek komt. Maar de mensen die kritiek hebben, weten misschien niet hoe keepen werkt. Dat is geen probleem. Als ik geen reddingen zou maken, zou ik mijn hand opsteken en zeggen dat het beter moet. Maar ik maak wel reddingen. Het heeft daarnaast ook met geluk te maken."

Toekomst

Met twintig jaar is Woud erg jong voor een keeper, hij is dan ook blij met de speelminuten die hij al heeft gemaakt. "Dat is heel goed voor mij. Daar wil ik mee doorgaan. Ik ben nog jong. Ik hoop dat deze ervaring me op de lange termijn helpt. Ik haal vertrouwen uit hetgeen wat ik goed doe."