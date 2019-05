Opgesloten in een kooi op straat in Breda 'om de vrijheid te ervaren'

Opgesloten in een kooi op straat in Breda

Twaalf uur opgesloten zitten in een kooi en aangestaard worden door voorbijgangers. In Breda gebeurt dat deze week, maar wel op vrijwillige basis. Dertien personen ondergaan dit om aandacht te vragen voor de strijd tegen gedwongen prostitutie. Maandagochtend werd voor het station van Breda de eerste vrijwilliger opgesloten door burgemeester Paul Depla van die stad.

Even na acht uur werd de kooi van één bij twee meter vergrendeld door de burgemeester met een ouderwets hangslot. Stefan de Graaf was de eerste die de krachtproef aanging. Twaalf uur lang geen bewegingsvrijheid voor de Bredase kapper, die met volle overtuiging hieraan meedoet.

De Graaf: "Ik vind het een heel mooi initiatief en wil ook wel wat bijdragen aan het goede doel. Het is wel ongemakkelijk in z'n kooi, want normaal ben je natuurlijk niet opgesloten. Dus ik vind het ook wel een beetje spannend, ja. Eigenlijk laat ik me dus opsluiten om de vrijheid te ervaren."

Niet alleen in 'verre, vreemde landen'

Burgemeester Paul Depla was maandagochtend speciaal even langsgekomen om zijn betrokkenheid te tonen. Depla staat achter de doelstelling van de aktie en volgens hem is het niet alleen een probleem in 'verre, vreemde landen.'

"Ook in Nederland is het een onderwerp dat helaas heel vaak voorkomt. Daar moet je op een bijzondere wijze, zoals deze actie hier, aandacht voor vragen. Ik hoop dan ook dat voorbijgangers niet alleen kijken, maar ook in gesprek gaan met de mensen hier."

Free a Girl

Bijvoorbeeld met Hans Bassing en Suzanne van Tuil. Zij begeleiden namens de organisatie Free a Girl de personen die zich deze week in Breda vrijwillig laten opsluiten. Bassing heeft zelf vorig jaar voor dit doel in de kooi gezeten en weet hoe verwarrend dat kan zijn.

Ongemakkelijkheid hoort erbij

"Het is confronterend in de kooi, maar ook voor voorbijgangers. Mensen staren je aan, maar je wordt in zo'n kooi ook genegeerd. Dat is moeilijk, want we hebben natuurlijk wel een boodschap die we kwijt willen. Die ongemakkelijkheid hoort erbij, maar we willen ook een positiviteit uitdragen. Dat het probleem groot is, maar dat er wel iets aan gedaan kan worden."

Vrede en veiligheid

Beroepsmilitair Ingeborg de Haas gaat vrijdag de kooi in. Ze zal dat, bewust, doen in militair uniform. "Als militair werken we voor vrede en veiligheid overal in de wereld. Dat er meisjes ingezet worden voor kinderprostitutie en misbruikt worden vind ik zo verschrikkelijk erg, dat ik graag een klein steentje bijdraag om dit onrecht te bestrijden."

Lock me Up

De organisatie Free a Girl organiseert sinds 2011 “Lock me Up”, met als doel om wereldwijd meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden. Tijdens deze editie van Lock me Up – Free a Girl, maandag 13 mei tot en met zondag 19 mei 2019, staan er door heel Nederland kooien van 1 bij 2 meter. Deze staan symbool voor de hokjes in Indiase bordelen. Deelnemers laten zich bewust opsluiten, laten zich hiervoor sponsoren en zamelen geld in. In Breda hoopt men deze week 25.000 euro voor het goede doel op te halen.