Terwijl Nijnsel juicht na 'winnende treffer' scoort de tegenstander, of toch niet?

Hulsen heeft met zijn ploeggenoten een aardig feestje gevierd zondagavond. "Dat is misschien ook wel aan mijn stem te horen", zegt hij lachend. Nadat de eerste twee wedstrijden van het seizoen verloren gingen, volgden er in het restant van het seizoen drie gelijke spelen en verder alleen maar overwinningen. En daardoor kan de ploeg het kampioenschap eigenlijk alleen op papier nog missen. De manier waarop was wel bijzonder afgelopen weekend.

Stefan, jij scoort de 1-0. Dat lijkt de winnende treffer, maar dan?

"Daarna was het hectisch. De goal was belangrijk voor het kampioenschap, dat hadden we daardoor eigenlijk wel binnen. Dat maakte wat los. Mijn ploeggenoten liepen naar mij toe na de goal, bij de cornervlag waren we met z'n allen aan het juichen. Maar terwijl wij aan het juichen waren, nam de tegenstander de aftrap en gingen ze met meerdere spelers richting onze goal. Onze doelman had eerst nog een fantastische redding, maar daarna scoorde ze alsnog. Wat wij dachten? Huh!"

Wat deden jullie toen jullie dit zagen gebeuren?

"Het had geen nut om nog terug te rennen. Vanaf de cornervlag was het veel te ver om nog iets te kunnen betekenen. Sowieso snapten we eerst niet helemaal wat er gebeurde. Het was heel raar. We zijn wel naar de scheids gegaan natuurlijk. Wij hadden het idee dat dit niet mocht."

Uiteindelijk keurde scheidsrechter Richard Vissers de goal af. Maar voor dat duidelijk was stonden jullie lange tijd op het veld alsof jullie aan het wachten waren na ingrijpen van de VAR. Wat gebeurde er?

"Allebei de ploegen hadden wel wat te zeggen, de scheidsrechter ging vervolgens met de twee assistenten naar binnen toe. Dat was een goede beslissing. Zo keerde de rust terug. Hij heeft daar wat telefoontjes gepleegd om advies te krijgen over de regels, wat wel en niet mag. Wij stonden op het veld, inderdaad alsof de scheids met de VAR in gesprek was. Het was spannend. Wij dachten dat het doelpunt nooit zou mogen tellen, maar helemaal zeker waren we niet. De scheids ook niet. Dat is misschien wel raar, dat hij de regels niet helemaal kent. Aan de andere kant, dit maak je ook niet dagelijks mee. Hij heeft goed gehandeld."

De tekst gaat verder onder de foto.

Overleg tussen de scheids, assistenten en aanvoerders van Nijnsel en Avesteyn (foto: OrangePictures).



Geen doelpunt en dus een overwinning voor Nijnsel. En dat maakt het seizoen bijna compleet.

"Ja, absoluut. Na de degradatie van vorig jaar volgt nu als het goed is het kampioenschap en promotie. Het is mooi om mee te maken. Het is echt een prachtjaar, met daarbij nu ook een memorabel moment. Hartstikke mooi."