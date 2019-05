KNVB met kampioensschaal naar PSV, maar podium voor eventuele huldiging komt er niet

Drie punten minder en een veel slechter doelsaldo, met nog een wedstrijd te spelen. De Eindhovenaren moeten veertien doelpunten goed zien te maken, met daarbij de kanttekening dat Ajax dan wel moet verliezen. Toch gaat er woensdagavond een kampioensschaal naar Eindhoven. "Je moet met alle scenario's rekening houden. Je kunt niets uitsluiten", zegt een woordvoerder van de voetbalbond.

Het blijft bij een schaal. "Een podium komt er niet. Dus mocht PSV op een hele gekke manier toch kampioen worden, waar eigenlijk niemand op rekent, dan is er alleen de schaal en verder niets. Verder hoeven we niet veel te regelen, ook niet voor Ajax. Maar het blijft nu bij de schaal, die blijft overigens ook gewoon in de kofferbak van de auto. Normaal gesproken worden er foto's gemaakt en komt de schaal in beeld bij FOX, dat doen we nu niet in Eindhoven."

Moeilijke missie

In de laatste speelronde van de eredivisie dit seizoen wordt er woensdagavond om halfacht 's avonds afgetrapt bij negen wedstrijden. PSV neemt het in eigen huis op tegen Heracles Almelo, concurrent Ajax speelt in Doetinchem tegen De Graafschap. De Amsterdammers hebben 83 punten, PSV volgt op drie punten. Daarbij is het doelsaldo van de bekerwinnaar +84, terwijl PSV op +70 staat.

Titelstrijd verloren

Tot afgelopen weekend was het spannend in de eredivisie, omdat Ajax en PSV qua punten gelijk stonden. Door de nederlaag van PSV op bezoek bij AZ is de spanning weg. Heeft PSV het kampioenschap verloren in Alkmaar? Volgens PSV-watcher Joost van Erp niet, dat gebeurde in zijn ogen al eerder.