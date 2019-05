Goed uitgerust aan je examen beginnen? Doe een powernap!

Heb je alle samenvattingen van buiten geleerd en tientallen oefenexamens gemaakt? Dan is zorgen dat je uitgerust aan je examen begint het enige dat je nog kunt doen. Op tijd naar bed dus, maar er is nog een gouden tip. Doe een middagdutje!

"Ik ben altijd al heel erg van de dutjes geweest, heerlijk", vertelt Anneke Lubbers (18) enthousiast. "Als ik over twee uur de deur uit moet en ik een beetje moe ben, doe ik een dutje." In de toetsweek deed Anneke vaak dutjes, maar die bleken niet altijd succesvol. "Dan werd ik super moe wakker en had het dutje eigenlijk geen zin gehad."

Om beter te begrijpen hoe zo'n powernap werkt, besloot ze haar profielwerkstuk eraan te wijden. Een profielwerkstuk is een grote praktisch opdracht over een onderwerp uit het gekozen profiel. Anneke koos om iets met haar favoriete vak biologie te doen. Inmiddels weet ze alles over powernaps en moedigt ze andere leerlingen aan om ook af en toe even op één oor te gaan.

De perfecte powernap

Het is volgens haar vooral heel belangrijk om maar twintig minuten te slapen, omdat je dan enkel de eerste twee slaapcyclussen doorloopt. Die cyclussen zijn lichter dan de twee die daarop volgen. "Dan heb je de voordelen van het slapen, maar word je wakker voordat je in een diepe slaap komt." De perfecte tijd voor zo'n powernap is tussen twee en drie uur 's middags en ze raadt aan op de bank te gaan liggen. "Je bed associeer je toch vaak met langere slaap."

Niet iedereen heeft dezelfde slaapcyclus. Sommige mensen zitten na twintig minuten al in een diepe slaap. Daar vond Anneke een oplossing voor. "Als je voor je dutje een kopje koffie drinkt, dan krijg je die cafeïnekick net voor je in die diepe slaap komt." Het wordt dan meteen een stuk makkelijker om van de snoozeknop af te blijven.

Slapen in de bieb

Sinds haar profielwerkstuk zijn Anneke's powernaps perfect. Als het kan gaat ze 's middags even liggen en ze wordt bijna nooit meer moe wakker. "Tenzij ik toch koppig was en langer doorsliep, dat werkt gewoon echt niet."

Ook al is ze zo enthousiast over haar dutjes, tijdens de examenperiode maakt ze er weinig gebruik van. Ze studeert tijdens haar eindexamens vaak in de bibliotheek. Het komt er niet echt van om daar een dutje te doen. "Ik kan daar niet rustig gaan liggen op een stoel, daar voel ik me niet echt lekker bij", lacht ze.