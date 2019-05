Teleurstellend voetbalweekend dreunt na in Eindhoven en Breda: 'Het was een flinke klap'

Het was maandagmiddag rustig in de Eindhovense binnenstad. De feestelijke stemming is ver te zoeken onder het winkelend publiek. PSV mist zo goed als zeker het kampioenschap. En daar zijn ze niet blij mee. "Het begon heel hoopvol, omdat Utrecht mee leek te werken in het begin. Maar ja, helaas liep het toch wat minder leuk af", vertelt een supporter.



Hoe het komt dat de Eindhovenaren verloren hebben? Daar zijn de meningen over verdeeld. "PSV speelde dit seizoen niet slecht, maar de laatste wedstrijden wel", vertelt een fan. "Ik denk dat het door de druk komt. Volgend jaar weer een nieuwe kans." Een andere supporter denkt dat het met de mentaliteit van de spelers te maken heeft. "Die was niet meer zo goed als voor de winterstop."

Maar er zijn ook fans die denken dat het door de trainer komt. "Hij heeft een verkeerde opstelling gemaakt. Daar is hij in het begin van het jaar mee begonnen en daar is hij mee doorgegaan. Daar is het misgegaan."

Bij de pakken neerzitten doen de meeste fans toch niet. "Je kan niet altijd de beste zijn. Volgend jaar weer een nieuwe kans", is wat de meeste fans die we spraken beamen.

‘Klap’

Ook bij NAC balen ze flink. Superfans Bea en Sandra le Rutte kunnen het nog nauwelijks bevatten. “Het was een flinke klap”, weet Bea. “Het deed gewoon pijn in mijn buik." Moeder en dochter zijn vaste gezichten bij NAC-wedstrijden. Ze staan bekend als de ‘pinkies’. Ze pakken namelijk altijd elkaars pink vast, als het spannend wordt.

De afgelopen tien jaar zagen ze bijna alle wedstrijden. Ze snappen wel waarom NAC degradeert. “Het is geen team. Het zijn allemaal individuen”, vindt Sandra. Haar moeder vult aan: “Daar word ik zo boos van! Dan denk ik: verdorie, jongens! Wij komen voor jullie. Dan moeten jullie ook je best doen voor ons.”

NAC-graf

Ondanks de degradatie, blijft de liefde voor de club onverminderd groot. “Ik ga met NAC-kleding het graf in, als ik in een gekke bui ben”, lacht Bea. “Of misschien wil ik wel een NAC-grafkist.”