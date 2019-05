Geen gedwongen ontslagen bij kantoorpersoneel NAC na degradatie

De degradatie van NAC heeft grote consequenties voor de Bredase club, maar weinig tot geen gevolgen voor het kantoorpersoneel. Volgens NAC-directeur Luuc Eisenga wordt er niemand op straat gezet.

"De gevolgen voor hen zijn relatief klein", zo zegt hij. "Natuurlijk zal er altijd wel iets van verloop zitten, want dat is binnen elk bedrijf zo. Daarna kan je kijken hoe je dat invult. Een aantal jaar geleden is er na de degradatie al een behoorlijk rigoureuze keuze gemaakt om met klein team te gaan werken. En daar is bij de promotie niet veel bij gekomen. Dus gelukkig kunnen we daar relatief rustig naar kijken."

'NAC overleeft dit''

NAC gaat door de degradatie financieel niet de problemen komen, zo zegt Eisenga, al wordt het sluitend maken van de begroting nog wel een hele opgave.

"Ik denk dat NAC één van de clubs is in Nederland met een gezonde financiële huishouding", zegt de directeur van de Bredase club. "NAC heeft een grote supportersschare en groep sponsoren die, als de liefde wederzijds gevoeld wordt, achter staan. Ook dit dal zal NAC overleven. Op financieel en commercieel gebied doet NAC het gewoon goed. "

Moeite en kracht

NAC stelt zich voor volgend seizoen dan ook maar één doel en dat is promotie naar de eredivisie. Uiteraard wel met een lagere begroting. "Je mist sponsorgeld en tv-inkomsten, daar zit wel een uitdaging in", vertelt Eisenga. "Maar die zijn met een heleboel moeite en kracht overbrugbaar. Maar we gaan inderdaad met een kleine begroting werken, maar het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen."

Grote schoonmaak

Door de lagere inkomsten moet er natuurlijk ergens bezuinigd worden. Bij een voetbalclub vindt de grote schoonmaak in de spelersgroep en begeleidende staf plaats. "Als je met zo'n begroting en zo'n salarishuis degradeert, is er fundamenteel iets niet goed gegaan. We gaan dat van geval tot geval bekijken. Maar je zult de verandering zien, daar hebben sponsor en supporters recht op."