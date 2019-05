Wat is 'Meat the Victims'? Vijf vragen (en antwoorden) over de actie van dierenactivisten in Boxtel

Een internationale groep met dierenactivisten bezet maandag sinds begin van de middag een varkensboerderij aan de Brede Heide in Boxtel. Ze filmen de dieren in de stallen om dit aan de buitenwereld te laten zien. De actie heet ‘Meat the Victims’. Wat is dit voor actie wie doet eraan mee? Vijf vragen en antwoorden over deze actie.

1. Wat is dit voor groep?

Het gaat niet om een vaste groep, maar volgens een woordvoerder zijn het allemaal individuele dierenactivisten. “Vandaag zijn we samen met activisten uit 26 verschillende landen”, vertelt Glenn Lemmens uit België. Voor de gelegenheid komen ze af en toe bij elkaar om actie te voeren. Maandag zijn dat in totaal zo'n 125 activisten.

Hoewel het dus geen vaste groep is, dragen de actievoerders wel altijd een T-shirt met daarop de tekst 'Meat the Victims'. Achterop de shirts staat een uitspraak van Martin Luther King. "One has a moral responsibility to disobey unjust laws." Dit betekent dat iedereen de morele verantwoordelijkheid heeft om onrechtvaardige wetten te negeren.

2. Wat betekent die actie ‘Meat the Victims’?

De actie heet dus ‘Meat the Victims’. Vertaald naar het Nederlands: ontmoet de slachtoffers. Waarbij het woord meat (in plaats van het Engels woord meet, dat ontmoeten betekent) een knipoog is naar het Engelse woord voor vlees.

Bij deze actie dringen activisten een stal binnen en filmen ze de dieren, die in hun ogen slachtoffers zijn. “Dieren willen leven. Als je ze in hun ogen kijkt, willen ze niet dood. Wij gaan de stal in om de verhalen van deze slachtoffers aan de buitenwereld te laten zien”, aldus Lemmens.





3. Waarom houden activisten deze actie?

Mensen moeten weten wat er achter hun stukje vlees of andere dierlijk producten schuilgaat, vinden de activisten. “Veel stallen hebben geen ramen waar mensen door naar binnen kunnen kijken. Daarom gaan wij naar binnen. Wij zijn het raam voor veel mensen die niet weten waar hun vlees vandaan komt”, legt Lemmens uit. “Ook willen we het verborgen leed van deze slachtoffers in beeld brengen.”

4. In welke andere landen zijn ze al geweest?

‘Meat the Victims’ is een actie die door activisten al in een aantal andere landen is uitgevoerd. De groep bezette onder meer in Spanje, Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië stallen. Het is voor het eerst dat de actie in Nederland gehouden wordt.





5. Bestaat die actie 'Meat the Victims' al lang?

Nee. “Het begon een jaar geleden bij een vrouw in Australië die aandacht vroeg voor dierenleed door een stal binnen te gaan. Ze ging alleen naar binnen en filmde daar. Maar een actie heeft meer impact als je met meer mensen tegelijk naar binnen gaat. Meerdere mensen sloten zich aan en zo ontstond de actie 'Meat the Victims'”, legt Lemmens uit. De eerste echte actie was in april 2018, ook in Australië.