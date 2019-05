‘Gratis’ Eftelingkaartjes via Facebook blijkt oplichting, foto's van Russische vrouwen gebruikt

Via Facebook gaat een gesponsorde post rond waarin je zogenaamd kans maakt op Eftelingkaartjes. Er wordt vervolgens gelinkt naar een website waar je de tickets zou kunnen winnen. Hier moet je allerlei persoonlijke gegevens achterlaten om kans te maken. De Efteling is op de hoogte van de valse advertentie en zegt dat deze actie niet op zichzelf staat.

“Het is niet bij te houden. Het gebeurt zo vaak en zo regelmatig”, laat een woordvoerder weten. Via een ‘persoonlijk’ Facebookprofiel van een vrouw met een Nederlandse naam wordt geadverteerd met de winactie. Er reageren andere vrouwen op de post om de winactie zo echt mogelijk te laten lijken.

Russische vrouwen

Zo reageert een vrouw met de Nederlandse naam Lysanne Meeuwis op de meest recente actie. Zij is zogenaamd heel blij met haar gewonnen kaartjes en schrijft: “Het is net aangekomen en ik ben zo opgewonden!”

De profielen van deze vrouwen zijn overduidelijk nep, want een simpele zoekopdracht via Google afbeeldingen leidt naar bron van de foto’s van de vrouwen. De gebruikte foto’s komen van Russische en Oekraïense social media-pagina’s.

Het bedrijf achter de website waar de tickets zogenaamd te winnen zijn, is gevestigd in Estland, maar het zogenaamde KvK-nummer op de website bestaat niet. Het bedrijf was dus niet bereikbaar voor commentaar. Wat er precies gebeurt met de gegevens van mensen die in de actie trappen, is onduidelijk.

‘Alleen via officiële kanalen’

De Efteling zegt dat winacties voor kaartjes altijd alleen gaan via de officiële Eftelingkanalen zoals hun sociale media. De Efteling neemt geen stappen tegen de valse advertenties omdat dat ‘niet bij te houden is’, aldus een woordvoerder.