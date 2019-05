Mannen met vleesmessen overvallen zonnestudio in Oss: 'Ik was aan het hyperventileren'

"In eerste instantie dacht ik dat het een klant was die binnenkwam", vertelt de vrouw in Bureau Brabant. De overvallers kwamen binnen toen er een klant aanwezig was. Ze zagen de klant over het hoofd. De mannen begonnen met hun wapens te zwaaien en liepen op de medewerkster af. De klant in de hoek schreeuwde daarop dat ze normaal moesten doen. De daders schrokken daarvan en leken op de vlucht te slaan.

Hyperventileren

Totdat ze zagen dat de klant een telefoon vast had. De overvallers liepen dreigend op de klant af, waarna een van hen zich omdraaide en de medewerkster vastpakte. "Ik moest de kassalade pakken en die meegeven", vertelt ze. "Ze zijn gevlucht toen ik dat had gedaan. Pas toen realiseerde ik me dat ik al die tijd stond te trillen op mijn benen en aan het hyperventileren was."

In Bureau Brabant liet de politie maandagavond beelden zien van de overval. De twee mannen zijn tussen de 1,70 en de 1.75 meter lang en hebben een 'iel' postuur. De dader met de witte capuchon had volgens de medewerkster donkere ogen, de andere had het getal 18 op zijn broek staan. De politie hoopt dat dit getal betekent dat hij bij een sportvereniging zit en mensen zijn tenue herkennen.