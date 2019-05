Duncan Laurence showt dat hij nog veel meer kan dan ‘Arcade’

Als iedereen een plekje heeft gevonden, komt Duncan het podium op. Hij heeft twee achtergrondzangers, een keyboardspeler en een bassiste bij zich. Samen spelen ze verschillende nummers van Duncan Laurence. Die bassiste is trouwens Carlota Lopez Van de Logt uit Tilburg. Ze is net als Duncan studente aan de Rockacademie. En ze zijn bevriend. Op het podium klinkt de muziek die ze maken als een klok.

Bassiste Carlota Lopez Van de Logt kwam speciaal voor de showcase naar Tel Aviv

Emotioneel

Na de eerste noten knikken twee Noorse fans betekenisvol naar elkaar: die Duncan kan écht goed zingen. De mening wordt gedeeld in de zaal. Na elk nummer is er enthousiast applaus. Tijdens de liedjes is het stil en genieten de fans van alles wat Duncan Laurence laat horen. ''Af en toe werden wat mensen emotioneel'', zegt een Amerikaanse fan. ''Ik hield het ook niet helemaal droog. Dit is toch wel anders dan hem op Youtube zien…''

Halverwege het optreden het nummer zingt hij 'Dry Your Eyes'. Duncan waarschuwt van tevoren dat hij altijd een beetje emotioneel wordt als hij dit nummer zingt. Het is een lied met een boodschap aan zijn jongere zelf. De Duncan die werd gepest. De zaal luistert vol bewondering en lijkt nog harder te klappen na het nummer.

Duncan Laurence zingt zes eigen nummers en natuurlijk ook Arcade

Engelenstem

De showcase wordt afgesloten met 'Arcade'. Ook nu luid applaus. Na de show geeft een van de Noorse fans toe dat hij eigenlijk helemaal niet zo’n fan van Arcade is. Maar na het zien en horen van de showcase is hij om. ''Hij is 'amazing' en zijn stem is 'fantastic'. Ik denk dat Nederland grote kans maakt om na 44 jaar weer het songfestival te winnen.'' Zijn kompaan is het helemaal met hem eens. ''Voorafgaand aan deze showcase was er voor mij geen overduidelijke winnaar. Maar nu ik hem met zijn engelenstem en zijn mooie verschijning heb gezien, springt er wel duidelijk iemand bovenuit.''