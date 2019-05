16-jarige bezorgster overvallen door groep jongens: 'Ik lag op de grond en was verdoofd van de pijn'

Het slachtoffer van 16 doet haar verhaal in Bureau Brabant. (Foto: Bureau Brabant)

De politie zoekt nog altijd naar de overvallers die op 4 januari in Oss binnen drie uur drie overvallen op koeriers pleegden. Mogelijk gaat het om één dadergroep, omdat alle slachtoffers de daders grotendeels hetzelfde beschrijven. Het jongste slachtoffer is een 16-jarig meisje dat sushi wilde bezorgen op de fiets. Zij deed maandagavond haar verhaal in Bureau Brabant.

De eerste twee overvallen werden in tien minuten tijd gepleegd. De eerste was rond half zeven ’s avonds. Een pizzakoerier was het doelwit, hij moest onder bedreiging van een mes geld afstaan. Volgens het slachtoffer ging het om een blanke dader van ongeveer 20 jaar oud. Hij droeg donkere kleding en sprak accentloos Nederlands.

Tweede

De tweede overval was maar een paar honderd meter verderop. Opnieuw werd een pizzakoerier overvallen. Hij gaf een vergelijkbaar signalement door van de dader: een blanke jongen van 20 jaar oud. Dit keer met een pet en een zwarte jas met blauwe vlekken.

Het derde slachtoffer is een meisje van 16 jaar oud dat sushi bezorgde op de fiets. Zij deed maandagavond haar verhaal in opsporingsprogramma Bureau Brabant. “Ik fietste op een hele lange weg rechtdoor en op een gegeven moment waren er vier jongens achter mij. Toen ik linksaf moest, gingen zij rechtsaf”, vertelt ze.

Even later kwam ze de jongens weer tegen. “Ik kwam aan op de bestemming en gelijk stonden er vier jongens tegenover mij. Een van hen heeft mij geslagen. Ik lag op de grond en was verdoofd van de pijn.”

Bang

Het meisje zag dat de jongens haar portemonnee pakten. “Ik was best bang omdat ik alleen was en niet goed wist ik moest doen of wat zij gingen doen”, vertelt ze.

Het meisje zag vier jongens met capuchon, die allemaal blank of lichtgetint waren. Eentje droeg Nike Air Max-schoenen. Ze waren allemaal jong volgens haar: een jaar of 16.

Het is volgens de politie niet zeker dat de daders in alle drie de gevallen uit dezelfde groep komen, maar het kan wel. Om daarachter te komen zoekt de politie getuigen die de vier jongens rond negen uur hebben gezien in het park tussen de Schildwacht en de Hofvijver.