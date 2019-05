Duitse tank die op transport moet naar het Oorlogsmuseum Overloon 'staat met pech langs de weg'

“Uiterlijk donderdag zal de tank op een dieplader op transport moeten naar Nederland om vrijdagavond of zaterdagochtend aan te komen in Overloon”, vertelt Janneke Kennis van het Oorlogsmuseum Overloon. “Het wordt heel spannend of dat wel gaat lukken. Omdat het gaat om historisch materiaal zijn reserve-onderdelen niet zomaar voorhanden.”

Slag om Overloon

De Panther die ze in Overloon dolgraag willen laten zien op het evenement Militracks, behoort tot de vaste collectie van het Musée des Blindés uit Saumur, in Frankrijk. De tank was nog niet eerder rijdend te zien op Militracks. Het Duitse oorlogsmonster heeft een duistere band met Overloon, vertelt Kennis. “Dit type Duitse tank was betrokken bij de slag om Overloon in 1944 en daarom willen we hem ook zo graag laten zien op Militracks.”

Tanks van dit type waren betrokken bij de Slag om Overloon.

'Het is geen pr-stunt'

Of het lukt om de tank op tijd in Overloon te krijgen is niet te voorspellen. “Het is echt enorm spannend. En, nee het is echt geen publiciteitsstunt. Het is echt een feit dat we met man en macht bezig zijn om de Panther weer aan de praat te krijgen", aldus Kennis. Vorig jaar (2018) wilde een tank ook al niet naar Overloon.

Militracks is volgens het museum 'het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog'. In het weekend van 18 en 19 mei brengen ruim vijftig teams afkomstig uit twaalf landen meer dan honderd historische voertuigen bij elkaar in Overloon.