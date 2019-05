Dierenactivisten en boeren stonden lijnrecht tegenover elkaar bij varkenshouderij in Boxtel [FOTO'S]

Een groep van 125 dierenactivisten drong rond een uur in de middag de stal binnen. Ze maakten daar video’s van de varkens en eisten dat ze de gewonde dieren mee mochten nemen om die te verzorgen.

Zo’n 100 andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie. Ze riepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'.

De politie sloot de varkensstallen af, met daarin meer dan honderd activisten, omdat de angst ontstond dat de varkens vrijgelaten zouden worden.

Volgens een actievoerder was deze boerderij willekeurig voor de actie uitgekozen en wilden ze vooral laten zien 'wat er over het algemeen binnen in de stallen gebeurt'.

Een van de dierenactivisten werd onwel in de stallen. Een ambulance kwam ter plaatse.

Aan de andere kant van de boerderij voerden zo’n honderd boeren met tractoren een tegenprotest.

Boeren gooiden als protestactie auto's van demonstranten om.

Na tien uur werd de actie afgebroken door de burgemeester. Toen werd begonnen met het afvoeren van de actievoerders in ME-busjes. Rond half twaalf waren alle activisten uit de stallen.

