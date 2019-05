Auto slaat over de kop op afrit A58 na botsing met Handhaving

BREDA -

Een auto is over de kop geslagen op de oprit van de A58 richting Roosendaal in Breda. De auto kwam van de A58 af en reed onderaan de afrit rechtdoor, terug de oprit van de A58 op. Toen de verkeerslichten op groen sprongen, reed de auto tegen een busje van Toezicht en Handhaving aan en vloog daarna over de kop. De bestuurster raakte daarbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.