'Kutspelers, gratis af te halen', NAC-supporters hangen eigen stadion vol ludieke spandoeken

NAC-supporters hebben maandagavond een ludieke actie gehouden. Om het supportersgroepen van andere clubs makkelijk te maken met grappen over de degradatie, hebben ze van het eigen stadion in Breda een milieustraat gemaakt. Compleet met kliko's en aanwijzingen. Rivaliserende fans kunnen zo makkelijker allerlei grappen kwijt.

Hoewel iedereen het al een tijdje aan zag komen, doet de degradatie van zondag toch veel pijn in Breda. Maar de NAC-aanhang lijkt de eredivisie met opgeheven hoofd te willen verlaten. Zelfspot hoort daarbij, zo denken ze waarschijnlijk bij supportersgroep Breda Loco's, die de actie bedacht.

Om andere supportersgroepen, en vooral natuurlijk die van aartsrivaal Willem II voor te zijn, bedachten de supporters zelf alvast een actie. De straat van het Rat Verlegh Stadion in Breda werd omgetoverd tot milieustraat Breda. Bij de hoofdingang hangt een spandoek met de tekst: 'Kutspelers, gratis af te halen'.

Restgrappen

Onder verschillende spandoeken staan vuilcontainers. Zo is er eentje met een vuilnisbak voor zout (voor in de wond), eentje voor keukens (in verband met de Keuken Kampioen Divisie) en bijvoorbeeld eentje voor de 'restgrappen'.