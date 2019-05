Transfer Steven Bergwijn naar Ajax 'onbespreekbaar' voor PSV

Foto: ANP. Steven Bergwijn in duel met Frenkie de Jong.

EINDHOVEN -

PSV zegt resoluut 'nee' als Ajax zich meldt voor Steven Bergwijn. Tot op heden meldde de Amsterdamse club zich nog niet in Eindhoven, maar een transfer van de rappe buitenspeler is onbespreekbaar voor PSV. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers serieuze interesse in Bergwijn. Er zou al contact zijn geweest met zijn zaakwaarnemer.