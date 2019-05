Politie bewaakt terrein van varkensboer dag na bezetting, schrik zit er nog goed in

Politiebewaking bij varkensboer in Boxtel.

Een politiebusje, dat is alles wat er dinsdagochtend nog herinnert aan de chaos die maandag ontstond bij een demonstratie van dierenactivisten op het terrein van een varkensboer in Boxtel. Verder lijkt de rust teruggekeerd. Maar volgens boer Pierre uit Best, die de getroffen varkenshouder kent, zit de schrik er nog goed in. "Er stonden gisteren heel veel gebroken boeren."

Bij de actie bezetten 125 activisten een groot deel van de dag de varkensstal van een boer uit Boxtel. Daarnaast stonden er nog zo'n honderd sympathisanten buiten. De politie werd ingeschakeld en had een aantal uur nodig om iedereen van het terrein te krijgen.

Sfeer steeds grimmiger

Naarmate de dag vorderde, kwamen er ook steeds meer boeren toegestroomd om tegen de activisten te demonstreren en werd de sfeer steeds grimmiger. Tientallen activisten zijn uiteindelijk gearresteerd.

Lees verder onder de tweets.

'Gebroken boer'

"Ik ben er gisteren geweest, maar niet als een boze, maar als een gebroken boer", zegt Pierre. "Wij willen als boeren duidelijk maken dat dit te ver gaat." Hij heeft kort contact gehad met de varkenshouder die maandag plots landelijk nieuws werd. "Ze waren natuurlijk geschrokken. Als er opeens honderd mensen op de stoep staan, dan is het eerste waar je aan denkt niet om koffie te zetten."

Linda Jansen van het collectief voor varkenshouders POV laat weten dat dinsdag de schade zal worden geïnventariseerd bij het bedrijf. "Het eerste wat ik heb gehoord, is dat er niet veel materiële schade is, maar de dieren hebben heel veel stress gehad. De boer kon ruim tien uur niet bij zijn dieren om ze te verzorgen." De boer is volgens Jansen 'kapot' van de actie. "Het gaat om zijn levenswerk. Hij werkt er elke dag met ziel en zaligheid."

Ontzetten

Het duurde zo'n tien uur voordat de politie met de ME de stal kon ontzetten. Daarbij werden tientallen activisten opgepakt, de rest mocht vertrekken nadat ze zich had geïdentificeerd. De politie laat weten op dinsdagmiddag meer duidelijkheid te geven over de aanhoudingen.

Hoewel de actie bedoeld was om aandacht te vragen voor dierenleed, klonk op sociale media toch vooral veel onbegrip.