Met een rood gekleurde bewolking komt de zon dinsdagochtend vroeg tevoorschijn achter de hoogspanningsmast in Oirschot.

Foto: Peter van der Schoot

Het was een frisse start in Rijen, maar ook hier was de mooie zonsopkomst te zien.





Foto: Joop van der Kaa

Foto: Ben Saanen

Foto: Ben Saanen

Foto: Ben Saanen