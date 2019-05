Proef met legale wiet: Breda meldt zich officieel als 'belangstellende' bij minister Grapperhaus

Burgemeester Depla heeft Breda officieel aangemeld bij minister Ferd Grapperhaus voor de landelijke proef met legaal geteelde wiet. Dat heeft Depla aan de gemeenteraad laten weten in een brief. Deelname is hiermee nog niet zeker, onder meer omdat Bredase coffeeshophouders nog obstakels zien.

Het experiment met door de staat gereguleerde wietteelt gaat op zijn vroegst in 2021 van start en er mogen maximaal tien gemeenten meedoen. Of Breda daar bij zal zijn, hangt nog van een aantal factoren af. De gemeenteraad van Breda liet in de afgelopen jaren al meerdere keren blijken voorstander te zijn van een dergelijke proef. Maar coffeeshophouders in de stad hebben nog hun twijfels.

'Onzekerheden en bedrijfsrisico's'

In zijn brief aan de gemeenteraad heeft Depla het over 'onzekerheden en bedrijfsrisico's' die de ondernemers zien. Zo worden vraagtekens geplaatst bij de kwaliteit van Nederlandse hasj. Ook vragen ze zich af of ze qua prijs met hun legale wiet straks kunnen concurreren met de illegale markt.

Tijdens de proef zullen de eerste paar weken legaal geteelde wiet en illegaal geteelde wiet naast elkaar in de 'schappen' liggen bij de coffeeshops. Dit omdat het kabinet erkent dat het niet realistisch is om te verwachten dat het assortiment meteen helemaal wordt vervangen.



De Bredase coffeeshophouders denken echter dat de overgangsfase zoals die nu bedacht is, te kort zal zijn. Ook willen zij de vrijheid om zelf te bepalen of ze meedoen. Het kabinet heeft juist besloten dat alle shops moeten meedoen in de pilotgemeenten.



Breda kan zich nog terugtrekken

Depla geeft aan dat de commissie Knottnerus gesprekken zal voeren met alle gemeente die zich melden en dat daarna een advies volgt aan de minister over welke gemeenten daadwerkelijk geselecteerd moeten worden. Wanneer de twijfels van de coffeeshophouders niet voldoende kunnen worden weggenomen, kan Breda zich nog terugtrekken voor de kandidatuur definitief wordt, zo schrijft de burgemeester.

De proef duurt in principe vier jaar. Na evaluatie kan het experiment worden verlengd, maar dat besluit zal waarschijnlijk aan een volgend kabinet zijn. Als het huidige kabinet er nog iets over te zeggen krijgt, dan moet bij gebleken succes ‘de wetgeving die kant op', liet Grapperhaus eerder weten. Hij wilde zich nog niet uitlaten over de vraag hoe 'succes' eruit ziet.

Andere Brabantse steden

In de gemeenteraad van Breda zal binnenkort gesproken worden over de kandidaatstelling. In Eindhoven bestond eerder enthousiasme over een proef met legale wiet. Maar de stad heeft zich nog niet officieel gemeld bij de minister. Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Tilburg besluiten de komende weken los van elkaar of zij zich kandidaat gaan stellen voor de proef. Ze hebben daarvoor de tijd tot 10 juni.

