Alles wat je wil weten over Duncan Laurence vraag je tijdens onze Songfestival Q&A!

Hoe bereidt Duncan Laurence zich voor op zijn halve finale? Naar welke muziek luistert hij graag? Waarom doen Israël en Australië eigenlijk mee aan het Eurovisie Songfestival? Deze en andere vragen kan je vrijdagavond om 19.00 uur stellen aan songfestivalkenner Tom van den Oetelaar. In onze Q&A, live te volgen op Facebook, beantwoordt hij jouw vragen.

Tom van den Oetelaar volgt het songfestival al jaren. Eerst thuis vanaf de bank. Sinds 2004 is hij er bijna elk jaar bij. Tom is een wandelende encyclopedie als het om het songfestival gaat. Woensdag zit hij in het perscentrum op het complex van het Eurovisie Songfestival en beantwoordt hij jouw vraag.

Die vraag kan stellen via de Facebookpagina van Omroep Brabant . Mailen kan ook: stuur je vraag naar social@omroepbrabant.nl en de leukste vragen worden door Tom van den Oetelaar beantwoord.