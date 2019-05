Bergingsdiensten op parkeerplaatsen moeten voor minder fileleed zorgen

Sneller ter plekke en daardoor minder fileleed. Dat is de reden dat de bergingsdiensten niet meer bij de thuishaven afwachten totdat ze opgeroepen worden bij een verkeersongeval of autopech, maar alvast langs de snelwegen gaan staan. Op twintig plaatsen in Nederland staan ze tijdens iedere ochtend- en avondspits paraat. Ook langs de A58, tussen Eindhoven en Tilburg, bij parkeerplaats Kriekampen.

Henk van Kasteren parkeert sinds begin april zijn bergingswagen iedere werkdag rond zeven uur aan de rand van het parkeerterrein. Voorheen deed hij dat in Liempde, waar zijn bedrijf gevestigd is. De nieuwe situatie heeft als groot voordeel dat hij er sneller bij is als er een verkeersongeval is. Sneller ter plekke betekent ook dat de overlast sneller verholpen kan worden en dat zorgt weer voor minder files.

Geen dag is hetzelfde

Van Kasteren: "Deze nieuwe situatie zorgt ervoor dat ik een veel kortere aanrijdtijd heb. Dat scheelt minstens tien minuten. Daarom sta ik op deze centrale plek. Nu is het afwachten totdat er iets gaat gebeuren, maar als er niets gebeurt, is dat natuurlijk nog beter. Wat dat betreft is geen dag hetzelfde. Soms extreem druk, maar er zijn ook dagen dat ik niet één keer in actie hoef te komen."

Fileleed bespaard

Michel van Kempen is directeur van het bergingsbedrijf in Liempde. Ook hij is enthousiast over de nieuwe situatie waarin kostbare tijd bespaard kan worden. "De minister heeft besloten dat we dit de komende drie jaar gaan doen. Maar gezien de eerste ervaringen zal dit wel eens een blijvertje kunnen worden."

25 procent sneller

Zo denken ze er bij Rijkswaterstaat ook over. Zij werken nauw samen met de bergingsdiensten en zien ook dat de overlast van verkeersongevallen afneemt bij snelle hulpverlening. "We hebben al gemerkt dat de bergingsdiensten gemiddeld 25 procent sneller ter plaatse zijn. Dus kan er sneller gehandeld worden en kan het overige verkeer weer sneller rijden na het incident. We doen dit op twintig drukke plekken in Nederland en eigenlijk is iedereen er erg blij mee", aldus Maurice van de Graaf van Rijkswaterstaat, die ook even poolshoogte kwam nemen op parkeerplaats Kriekampen.