Jumbo-topman onthult auto Racing Team Nederland voor 24 uur van Le Mans

De auto waarmee Frits van Eerd en zijn Racing Team Nederland mee gaan doen aan de 24 uur van Le Mans is dinsdagmiddag onthuld in Veghel. De topman van supermarktketen Jumbo doet voor de derde keer mee aan dit grote spektakel in Frankrijk.

De auto waarmee Racing Team Nederland de 24 uur van Le Mans gaat rijden is geïnspireerd op de oude Minardi. Vorig jaar reed de topman van Jumbo samen met oud Formule 1 coureurs Giedo van der Garde en Jan Lammers de race in Frankrijk. Naast de 24 uur van Le Mans doet Racing Team Nederland ook mee aan het EK en de WK. Een hele beleving, aldus Frits van Eerd.

Het hoogst haalbare

"Meedoen aan zo'n WK is een bijzonder iets. het feit dat ik tussen al die grootheden mag rijden. En tegen ze mag strijden. Dat is voor een autosportliefhebber zoals ik het hoogst haalbare. Ik heb dan ook van iedere meter die ik het afgelopen jaar heb gereden, genoten. Eigenlijk wil je na zo'n WK-weekend maar één ding: de race de volgende dag weer rijden. "

Meters gemaakt

Van Eerd heeft er het volste vertrouwen in dat de ervaring van de afgelopen jaren ze veel gaat brengen: "We doen alweer voor de derde keer mee in Le Mans. Kijk, de eerste keer is alles nieuw, maar nu weten we wat ons te wachten staat. En Giedo heeft ervoor gezorgd dat we een stuk competitiever zijn geworden, we hebben echt meters gemaakt en zijn er helemaal klaar voor om een stap voorwaarts te zetten!"

Een mentaal en fysiek zware race

De 24 uur van Le Mans wordt sinds 1923 op het Circuit de la Sarthe in het gelijknamige Franse plaatsje gehouden. Het is een van de oudste en grootste autoraces ter wereld voor sportwagens. Giedo van der Garde vertelt: "Het is zowel mentaal als fysiek een zware race. Maar Frits is sneller geworden, de auto is sneller geworden en we hebben een fantastisch eerste seizoen met elkaar achter de rug. Ik kijk ernaar uit!"

Helden creëren, zoals Max

Natuurlijk, Jumbo-topman Van Eerd is dol op de autosport en steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Maar er is ook nog een andere drijfveer. "Het gaat mij er vooral om om talenten te ondersteunen. En op die manier helden te creëren. Denk maar aan Max Verstappen." Nyck de Vries uit Friesland is zo'n talent en rijdt dit jaar mee met Racing Team Nederland. "Iedere coureur droomt ervan om in z'n carrière een keer Le Mans te hebben gereden", aldus Nyck.

