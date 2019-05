Willem II kan seizoen nog verlengen door play-offs te halen: 'Zou voor de club een prijs zijn'

En dat komt vooral door het verlies van afgelopen zondag in eigen huis tegen FC Emmen (2-3). Datzelfde FC Emmen kan Willem II nog wel helpen door FC Groningen punten af te snoepen. Willem II moet dan wel zelf winnen op bezoek bij ADO Den Haag.

Maar dat zal niet makkelijk worden. Willem II is namelijk niet in beste doen en het is rumoerig geweest de afgelopen tijd. Anderhalve week geleden werd de bekerfinale van Ajax verloren, waarna de aanvoerdersband van Jordens Peters werd afgenomen nadat hij werd gewisseld in die finale. Tot overmaat van ramp verloor Willem II dus ook nog die thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Trainer Adrie Koster moet zijn ploeg nu oplappen voor die laatste, belangrijke wedstrijd.

Euforie en teleurstelling

“In een week tijd is het verschil qua stemming wel groot”, zegt de trainer van Willem II, daags voor de laatste competitiewedstrijd. “Eerst was er nog veel euforie en nu is er vooral teleurstelling.” Toch betekent die teleurstelling niet dat Koster de spelers de afgelopen dagen heeft moeten oplappen. “De knop moet ook gewoon om. We weten dat we het niet in eigen hand hebben, maar we moeten onze huid zo duur mogelijk verkopen en een goed resultaat halen.”

Maar de kans is groot dat een goed resultaat niet voldoende zal zijn voor het felbegeerde play-off-ticket. “Dat is de realiteit, ja”, zegt Koster. “Dat zou ook betekenen dat we het in andere wedstrijden hebben laten liggen.”

Willem II verloor afgelopen zondag met 2-3 van FC Emmen (foto: VI Images).

Prijs

Toch gaat Willem II volgens Koster nog een keer alles uit de kast halen om toch die play-offs nog te halen. “Dat zou een prijs zijn voor de club. Zonder meer. Maar daar moeten we nu nog niet te veel naar kijken. We moeten winnen, dat is het enige waar we direct invloed op hebben."

Bij tegenstander ADO Den Haag komt Koster nog een oude bekende tegen. De hoofdcoach van de Hagenezen is Alfons Groenedijk, met wie Koster nog samenwerkte bij Ajax. “We zien elkaar regelmatig, maar we bellen niet voor zo'n wedstrijd." En Koster heeft geen akkoordje gesloten met zijn collega. "Dat doen we niet in de voetballerij."