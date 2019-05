Schietpartij na uitgaansavond Gemert, jongen (20) raakt gewond

GEMERT -

Bij een vechtpartij tijdens een uitgaansavond in Gemert is een schot gelost. Een 20-jarige jongen raakte hierbij gewond. De schietpartij vond zondagnacht 14 april plaats, maar de politie kwam daar dinsdag pas mee naar buiten omdat de jongen pas een week later aangifte had gedaan. Daarna startte de politie een onderzoek op.