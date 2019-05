FC Den Bosch wil naar de eredivisie en Willem van Hanegem helpt: 'Maar hij geeft me geen keepertips'

Het waren roerige weken voor FC Den Bosch. Allereerst besloot de club om twee wedstrijden voor het einde van de competitie trainer Will Boessen op straat te zetten, waarna er meermaals met Willem van Hanegem werd gesproken over een functie. De trainerssoap eindigde uiteindelijk met de beslissing om het seizoen af te maken met het duo Erik van der Ven/Paul Beekmans (waren al actief als assistent-trainers) als eindverantwoordelijken en Van Hanegem kreeg een adviserende rol bij de club.

Boost

Nu, een aantal weken later, is de rust wedergekeerd in stadion De Vliert. “Het was wel teleurstellend toen het bericht van het ontslag van Boessen naar buiten kwam”, stelt FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Maar volgens Van der Steen is de blik nu volledig gericht op de aankomende play-off-wedstrijden met Go Ahead Eagles. “De laatste twee wedstrijden hebben we gewonnen van relatief goede tegenstanders (Roda JC en Go Ahead Eagles, red.), dus daar hebben we wel een boost van gekregen.”

Ook trainer Erik van der Ven kijkt met een positief gevoel naar het komende tweeluik. “Ik heb nog geen spanningen, want ik zie tijdens trainingen veel positieve dingen”, aldus de voormalig assistent-trainer wiens taken zijn veranderd sinds het vertrek van Boessen. “Je hebt meer verantwoordelijkheid. Tijdens trainingen, maar ook tijdens de wedstrijd. Je moet meer coachen, maar die gedrevenheid heb ik ook. Dus dan is het wel fijn als je langs de lijn wat tips kunt geven.”

Goede tips?

Maar zoals gezegd krijgen Van der Ven en Beekmans wel de hulp van Willem van Hanegem. De 75-jarige oud-voetballer komt regelmatig langs. Zo was hij erbij tijdens het driedaagse trainingskamp van FC Den Bosch en komt hij ook deze week nog verschillende keren langs. Van der Ven is maar wat blij met de adviezen van ‘De Kromme’. “Het beste advies van Van Hanegem? Dat houd ik liever voor me. Maar hij heeft me wel veel tips gegeven.”

Een van de weinige die juist geen tips krijgt van de 75-jarige Van Hanegem, is doelman Van der Steen. “Haha, nee. Hij heeft me niet uitgelegd hoe ik het best een bal moet pakken. Maar het is natuurlijk geweldig dat een grootheid als Van Hanegem bij FC Den Bosch rondloopt. Hij praat wat met spelers en natuurlijk heeft hij veel contact met de technische staf.”

Van Hanegem biedt dus de helpende hand voor de play-offs en Van der Steen kan niet wachten tot die beginnen. "Af en toe droom ik wel van de eredivisie, maar dat moet juist de motivatie zijn. Hopelijk kunnen we de eerste ronde in eigen huis afmaken. Tijdens de topwedstrijden hebben we kunnen zien hoeveel sfeer de mensen in dit stadion kunnen brengen."

FC Den Bosch gaat zondag 19 mei eerst op bezoek bij Go Ahead Eagles. Op woensdag 22 mei is de return in stadion De Vliert.