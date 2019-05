Hoe Jumbo-topman Frits van Eerd verliefd werd op de autosport

De liefde voor de racerij gaat bij Van Eerd ver terug. Het is 1985. De laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. De topman van Jumbo is erbij. Daar werd hij gegrepen door de auto's het geluid, de magie van de Formule 1.

Zijn liefde focust zich dus voornamelijk op Minardi. Een Italiaans team waarvan de eigenaar Giancarlo Minardi zelf het uiterlijk van de auto bepaalt. Geel heeft daarin altijd een belangrijke plaats. Daardoor krijgt geel dat ook in het leven van Frits. "Mijn brommertje werd geel, mijn helm werd geel. Toen we met Jumbo een kleurstelling voor onze winkels moesten bepalen was er voor mij maar een kleur mogelijk." Zo werd het logo van zijn keten als hoofdkleur geel.

Dinsdag presenteerde Van Eerd een nieuwe auto waarmee hij de 24 uursrace van Le Mans gaat rijden. Dat doet hij samen met voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde en Nyck de Vries, een jonge coureur die momenteel racet in de Formule 2.

Van Eerd is altijd bij de racerij betrokken gebleven. Hij sponsort Max Verstappen al sinds de Limburger zo ongeveer de eerste keer in een kart stapte. Hij organiseert racedagen op het circuit van Zandvoort en rijdt dus al een aantal jaren in de LMP2-klasse. Daarmee doet hij zelf mee aan lange-afstandsraces.

Formule 1 op Zandvoort

Van Eerd is heel blij dat de Formule 1 terugkeert naar Zandvoort. Zo krijgt hij de kans om die oude beleving uit 1985 nog een keer te beleven. Maar eerst dus de 24 uur van Le Mans. Hij hoopt hoge ogen te kunnen gooien. Aan het uiterlijk van de auto zal het volgens hem niet liggen.

En zo is het met de bekendmaking van de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort en de presentatie van zijn auto voor Le Mans een feestdag voor Van Eerd en zijn geliefde autosport.