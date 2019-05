Duncan heeft zin in donderdag: 'Ik ben blij, vrolijk en niet nerveus'

De plek van de interviews is al even relaxed als Duncan zelf. Op het ruime terras van een tapasbar in het oude gedeelte van Tel Aviv richten de verschillende cameraploegen een plekje in.

Bekijk het gesprek met Duncan en lees daarna verder:

In het interview met Omroep Brabant geeft Duncan Laurence aan dat hij die rust voor een groot deel op de Rockacademie in Tilburg heeft gevonden. ''Dat was een van de plekken waar ik me thuis voelde, waar ik de kans kreeg om mezelf te ontwikkelen op de manier die ik wilde. Ik kon daar ook echt zijn wie ik nu ben.''

En Tilburg gaf Duncan een thuisgevoel. ''Het gevoel van acceptatie en het gevoel van je kan hier zijn wie je bent. Dus een muurtje, gewoon jij. Dat is heel fijn.''

Duncan Laurence gaf dinsdagmiddag tientallen interviews aan nationale en internationale journalisten (foto: Tom van den Oetelaar)





Music first

En ook al leidt de Rockacademie niet op tot songfestivalartiest, door zijn ervaringen daar kan Duncan Laurence ook in het hele songfestivalcircus zichzelf zijn. ''Het draait uiteindelijk allemaal om de muziek. Er kan nog zoveel bombarie omheen zijn, maar muziek is de kern. Dat heb ik daar geleerd: Music first.''

Vanaf nu gaat hij zich alleen op de muziek concentreren. Hij sluit zich dan af voor het ‘circus’ en komt tot zichzelf. Hoe? ''Geen gekke rituelen. Geen rare, nieuwe dingen voor dat je het podium opgaat. Gewoon zijn wie je bent. Even een rustmoment pakken en dan lekker zingen. That’s it.''

Dat zingen doet hij eerst woensdagavond voor de vakjury. Donderdagavond kan de rest van Europa hem zien als hij optreedt in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival.