Tilburgse daklozen willen samen de top bereiken

Ze hebben nog een week en dan fietsen ze met zijn allen de Ballon d'Alsace in de Vogezen op. Negen cliënten van de daklozenopvang Traverse in Tilburg gaan samen met een aantal medewerkers een hoge berg op fietsen. En eigenlijk is het doel: het behalen van het doel.

Wiebe de Jong van Traverse: “Als we straks met die hele groep op de top staan, dan denk ik dat ze wat meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ze hebben dan gezien dat ze wat kunnen bereiken en dat ze dan misschien ook weer de normale maatschappij aankunnen.”

Gezamenlijk

Joris van de Sande zat in een vakantiehuisje en daar moest hij uit. “En toen heb ik bij traverse aangeklopt.” Voor Joris zal het behalen van de top niet de uitdaging zijn, want hij is al getraind fietser. “Maar ik zou het super tof vinden als we het met de hele groep halen. Er zitten ook een paar mensen tussen die nog nooit echt hebben gefietst. Dus als die het ook halen zou ik daar wel heel veel respect voor hebben.”

Zo is het voor Rinus de Peuter een hele uitdaging om die 17 kilometer berg helemaal op te rijden. “Ik heb vroeger wel op de mountainbike gezeten, maar ik moet toegeven dat het daar de laatste jaren niet zo van komt. Daarom is dit ook een goede zet. Ik ben gewoon weer wat aan mezelf aan werken. En als je aan het fietsen bent, kun je lekker je hoofd leegmaken.”

Actie

De deelnemers zijn veelal dak- of thuisloos en hebben te maken met serieuze problemen, van financieel, psychisch en verslaving. Ze zijn een actie gestart om de reis en de fietsen te bekostigen. Het doel is 5000 en ze zijn al over de helft.