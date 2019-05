Koesteren, slopen of verplaatsen: Drunen in rep en roer over historisch carillon

“Nee, dat mag niet weg, dat hoort hier”, laat een Drunense weten als we vragen hoe zij de toekomst ziet van het carillon. Bart Beaard van de Drunense heemkundekring Onsenoort is ook voorstander om het carillon te behouden voor het dorp.

“Het carillon herinnert aan de tijd dat er in bij Lips, klokken werden gegoten. Het gieten van klokken gebeurde in samenwerking met de nu Koninklijke Eijsbouts uit Asten. Lips had eind jaren veertig behoefte aan extra werk. Omdat Eijsbouts de grote klokken niet kon gieten werden de grotere klokken in Drunen gegoten.”

Hoe het carillon in Drunen kwam

Aan het gieten van klokken in Drunen kwam in 1953 een eind. Als afsluiting en als afscheid van deze bedrijfstak werd op het dak van de voormalige gieterij een carillon gebouwd dat in 1954 in gebruik werd genomen. “De functie van het carillon was het aangeven van de begin en eindtijden van het werk in de Lips-fabrieken, dat in plaats van een sirene”, vertelt Beaard.

Tot in 2010 werden bij Lips in Drunen (dat later van eigenaar veranderde) scheepsschroeven gegoten. De fabriek ging in 2010 dicht omdat eigenaar Wärtsilä de productie verplaatste naar China.

Slopen of verplaatsen dat is de vraag die beantwoord moet worden

Sloop en nieuwbouw

Bijna tien jaar na de sluiting gaat de neergang van de voormalige beeldbepalende fabriekshallen nog een stuk verder. De bedoeling is namelijk dat ze gesloopt gaan worden en dat gaat aan het hart van Bart Beaard. “Nu dreigt alles te verdwijnen en is er straks niets meer dat herinnert aan de Lips-periode. Daarom moet het carillon ook behouden blijven, het is onlosmakelijk verbonden met het dorp.”

Beaard pleit ervoor om het carillon een plek te geven in het park dat veel inwoners van Drunen nog kennen als het Lips-park. Een mening die op instemming kan rekenen van veel inwoners van Drunen.