Boer Willem geschokt door acties Boxtel: ‘Het had hier ook kunnen gebeuren’

Boer Willem houdt in zijn achterhoofd 'dat het in zijn varkensstal ook kan gebeuren'.

BOXTEL -

Varkenshouder Willem Berkers (26) uit Vlierden moet de dag na de stalbezetting in Boxtel nog steeds bijkomen van wat er is gebeurd. Hij stond maandag samen met ruim honderd andere boeren aan de achterkant van de stal, met de demonstrerende dierenactivisten in het vizier. “Het zou hier ook kunnen gebeuren. Dat baart me zorgen.”