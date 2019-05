Hennepkwekerij ontdekt in Bladel na uitslaande brand op zolder, bewoner wil huis niet verlaten

In een rijtjeshuis in Bladel is bij een uitslaande brand op zolder vermoedelijk een hennepkwekerij aangetroffen. De bewoner wilde het brandende huis niet verlaten, dus was de politie genoodzaakt de woning binnen te gaan en hem uit huis te halen. De bewoner is aangehouden.

Rond tien uur brak de brand uit in de woning aan de Jacques Perklaan. De brand werd opgeschaald naar een middelbrand. De brandweer kwam ter plaatse met twee brandweerwagens en een hoogwerker. Om ongeveer half elf werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. De naastgelegen huizen zijn niet beschadigd.

De bewoner weigerde het pand te verlaten. Uiteindelijk werd hij daartoe gedwongen door de politie. Omdat de bewoner het brandende huis niet wilde verlaten, werd er een traumahelikopter opgeroepen. Deze is uiteindelijk niet geland.

Of de hennepkwekerij de oorzaak is van de brand, wordt onderzocht.

Tweede hennepkwekerij ontdekt na brand

Eerder werd dinsdagavond in Best ook een hennepkwekerij aangetroffen na een brand. Dit keer ontstond de brand in een flatwoning aan de Willem de Zwijgerweg. De bewoner heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

