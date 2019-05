Opnieuw autobrand in Tilburg, zevende in vijf dagen

Het vermoeden bestaat dat de auto in brand is gestoken. Dinsdag bracht de politie naar buiten dat sinds 10 mei in de stad al zes auto’s in brand vlogen. Dit is dus de zevende.

De auto die geparkeerd stond aan de Hoffmannlaan raakte van binnen zwaar beschadigd door de brand.

Maandagnacht rond halfdrie was het nog raak aan de Fraterstraat. De politie gaf in dit geval aan uit te gaan van brandstichting. Ze onderzoekt of de verschillende branden met elkaar te maken hebben.