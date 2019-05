Drugslab Liempde goed voor 1,5 miljoen xtc-pillen per keer: een kijkje in het lab

Een kijkje in het drugslab in Liempde waar grondstoffen voor 1,5 miljoen pillen per keer werden geproduceerd

In het drugslab dat dinsdag in Liempde werd ontdekt, werden grondstoffen geproduceerd waarmee 1,5 miljoen xtc-pillen per keer konden worden gemaakt. De pillen zelf werden niet in het lab gemaakt. Het ging in Liempde echt om de productie van grondstoffen voor xtc-pillen.

De inschatting van 1,5 miljoen pillen maken deskundigen van de politie op basis van de gevonden hoeveelheid grondstoffen. De politie had het dinsdag al over 'een flink lab'. Er wordt nog onderzocht hoe lang het drugslab actief is geweest.

Specialisten zijn woensdagochtend begonnen met de ontmanteling van het lab. Dit is ondertussen afgerond.

Verdachten

Het xtc-lab werd dinsdag aan het eind van de middag ontdekt in een loods achter een woning aan de Savendonksestraat. In de omgeving van het lab werden vier verdachten opgepakt. Een man van 60 jaar en een vrouw van 54 jaar uit Liempde en twee mannen van 29 en 30 jaar uit Weert. Zij zitten nog zeker drie dagen vast. Er zijn nog geen andere verdachten in beeld.

Op de vraag of het gaat om de bewoners van het huis bij het lab, wilde de politie woensdag niet ingaan.

Straatwaarde

Eén xtc-pil kost in Nederland zo'n drie tot vijf euro. Maar in het buitenland zijn de pillen veel duurder. In Australië bijvoorbeeld kost één pil 15 tot 18 euro, laat een deskundige aan onze verslaggever in Liempde weten.

Volgens hem worden de pillen zeker niet alleen voor de Nederlandse markt geproduceerd.