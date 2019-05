Onze 5 Weekendtips: lekker aanmodderen en gepimpte sleurhutten

Het lenteweer is weer aardig op gang aan het komen, al gaan we wel een bewolkt weekend tegemoet. Maar de temperatuur - zo'n twintig graden - is prima om eens lekker op stap te gaan. Misschien doe je met onze tips nog wat inspiratie op voor een leuk uitje. Fijn weekeinde!

Gepimpte sleurhutten in Oisterwijk (zaterdag)

My home is my castle, maar dan op wielen. Komend weekeinde slaan de trotse eigenaars van ongeveer 120 gepimpte caravans en campers hun tenten op Streekpark Klein Oisterwijk in Oisterwijk. Zaterdag zijn tussen 11.00 en 17.00 uur de bijzondere resultaten ook van binnen te bewonderen. Daarnaast zijn er allerlei workshops om ook je eigen caravan of camper te verfraaien. Ook zijn er op het terrein foodtrucks aanwezig om de dorst te lessen en de lege magen te vullen.

Zinderend Zuiden brengt dit weekeinde een bezoek aan het pimpfestijn in Oisterwijk. Een reportage is maandag vanaf 18.12 uur te zien bij Omroep Brabant tv.

Wil je weten wat een pimpfestijn precies is? In onderstaande video krijg je een goede indruk.







'Oude bazen clinic' in Eindhoven (zaterdag)

Wie droomde er niet van: een carrière als profvoetballer. Voor de meesten is het bij dromen gebleven, voor een enkeling is het ook werkelijkheid geworden. Zoals de PSV-iconen René en Willy van de Kerkhof. Zaterdag komt in het Philips Stadion ook de droom van ongeveer honderd 65-plussers uit tijdens de zogeheten ‘Oude bazen clinic’. Op het heilige gras in het centrum van Eindhoven krijgen de ‘oude bazen’ onder leiding van de voetbaltweeling de gelegenheid om alsnog die gedroomde treffer te maken of op ‘snelheid’ een leeftijdsgenoot af te troeven. Of je als toeschouwer ook een panna of een akka gaat zien is nog maar de vraag. Opgeven voor de clinic kan niet meer, een kijkje nemen wel. Het begint om 14.00 uur. De clinic wordt georganiseerd door Energiedirecht, de hoofdsponsor van PSV.



Festival Lakedance in Best (zaterdag)

Zaterdag is de eerste editie van dit jaar van het festival Lakedance in Best. Op het strand van Aquabest is het ook dit weekend weer heerlijk toeven. Lekker dansen met een cocktail in de hand op de muziek van verschillende bekende deejays. Op 10 augustus is de tweede editie van dit populaire festival. Die datum kun je alvast in je agenda noteren. Elk jaar passeren in totaal zo’n 40.000 bezoekers de poorten van het festivalterrein. Het programma begint om 13.00 uur. De sluitingsshow is om 23.30 uur te zien op het hoofdpodium.



Lekker aanmodderen in Waalwijk (zaterdag)

Water en zand. Meer hebben kinderen niet nodig om zich te kunnen vermaken. Kinderboerderij ’t Erf in Waalwijk houdt aanstaande zaterdag vanaf 11.00 uur dan ook een zogeheten Modderdag. De plek waar een speeltuin is gepland, wordt tijdelijk gevuld met schoon zand. Kinderen kunnen uit de regenton water halen, zodat ze lekker vies kunnen worden in de modder. Tot 15.00 uur kunnen de kinderen (3 t/m 10 jaar) lekker aanmodderen. Kledingadvies: zwemkleding en géén schoenen. Emmertjes, gieters en zandvormpjes mogen wel worden meegenomen. De entree is gratis en je vindt de kinderboerderij aan de Mendelssohnstraat .





Verkiezing Volkszanger Junior in Tilburg (zondag)

De nieuwe André Hazes, Marianne Weber, John de Bever of Django Wagner? Misschien brengt de finale van de Volkszanger Junior 2019 wel dé nieuwe zanger of zangeres van het levenslied voort. Aan de finale, die om 14.00 uur begint, in café Bolle aan het Piusplein in Tilburg nemen tien zangtalenten deel. Aan het eind van de middag wordt de Volkszanger Junior 2019 bekendgemaakt. De winnaar wacht behalve eeuwige roem, ook nog een optreden tijdens het Festival van het Levenslied.



Zinderend Zuiden is ook bij de Volkszanger Junior 2019 aanwezig. Kijken dus maandag om 18.12 uur bij Omroep Brabant tv.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mail met informatie naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week.