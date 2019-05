Een jongen is woensdagochtend op de Kempenweg in Oirschot aangereden. Hij was op de fiets en werd bij een oversteekplaats geschept door een auto.

Het slachtoffer raakte gewond, maar was wel bij kennis. De jongen is naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een traumahelikopter was na het ongeluk opgeroepen, maar deze is niet geland.

De Kempenweg ter hoogte van de Lidl was tijdelijk gesloten.