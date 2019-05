Duncan Laurence krijgt een eigen donut: De Duncan Donut

Al wekenlang is onze Brabantse Duncan Laurence heer en meester in de peilingen. "En omdat het zo'n lange zit is, dat Songfestival, moet er gesnackt worden natuurlijk", zegt Betty vrolijk. Daarom komt ze nu met een nieuw recept, speciaal voor Duncan: De Duncan Donut. "Niet te verwarren met Dunkin' Donuts natuurlijk", voegt ze er nog aan toe.

Ingrediënten

- Donuts

- Wit glazuur

- Rode en blauwe kleurstof

- Cocktailprikkers

- Duncan vlaggetjes*

*Download HIER je Duncan Donut-cocktailprikkers

Bereiding

Pak een pan en vul deze met heet water. Leg hier de pakjes glazuur vijf minuten in zodat ze lekker soepel worden. Vul daarna drie schaaltjes met het glazuur. Met de kleurstof kun je een schaaltje rood maken, een schaaltje blauw en de derde laat je gewoon lekker wit.

Het kliederen kan beginnen! Pak een donut en maak met behulp van een lepel de Nederlandse vlag. En dan het allerbelangrijkste: De Duncan-cocktailprikkers! Print de Duncan Donut-cocktailprikkers, knip ze uit en vouw ze met een druppeltje lijm om de prikkers. Steek ze in de versierde donuts en klaar!

