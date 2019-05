Voormalig NAC-speler Jacques Visschers in het zonnetje gezet, maar 'degradatie doet pijn'

BREDA -

NAC degradeerde afgelopen zondag uit de eredivisie, maar moet woensdagavond nog wel thuis spelen tegen PEC Zwolle. Ondanks alle teleurstelling zet het NAC Museum voor het duel oud-speler Jacques Visschers in het zonnetje. Hij is de NAC Legend of the Match en in het NAC Museum is een expositie over Visschers te zien.