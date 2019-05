Zeldzame natuur tussen de industrie van Moerdijk: 409 dier- en plantensoorten aangetroffen [VIDEO]

Je zou bij industrieterrein Moerdijk denken aan schoorstenen, containers en chemie, maar er zijn wel degelijk planten en dieren. Dit zijn dieren en planten die uit zichzelf beginnen te leven op braakliggend terrein. Deze grond is beschikbaar voor industrie, maar nog niet verkocht. Stichting Tijdelijke Natuur is opgericht om ervoor te zorgen dat braakliggende terreinen tijdelijk natuurgebieden worden. “In plaats van zo’n terrein te maaien, laten we de natuur hier zijn gang gaan", vertelt Buijs, die als ecoloog razend enthousiast is over het project Tijdelijke Natuur.

Moerdijk grootste oppervlakte Tijdelijke Natuur

Het industrieterrein Moerdijk heeft met 57 hectare het grootste oppervlakte aan tijdelijke natuur in Brabant. Inmiddels heeft de grootste zwaluwkolonie van West-Brabant zich gevestigd in Moerdijk dankzij de aanleg van grondwallen op bedrijfsterreinen. In 2017 zijn er 409 dier- en plantensoorten aangetroffen waaronder zeldzame vogels als de veldleeuwerik.

Toekomst van de dieren

Omdat het om tijdelijke natuur gaat en het terrein ooit in industrie zal veranderen, denkt Buijs na over de toekomst van de dieren. “We hebben elders op het industrieterrein al vleermuiskassen opgehangen. Zo weten de vleermuizen dat er ook vervangende verblijfplaatsen zijn.” Ook voorziet hij de meeuwen in het gebied van ringen om te kunnen onderzoeken waar ze zich in de toekomst naartoe verplaatsen.

