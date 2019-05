200 Brabanders in het zonnetje gezet op Prinsjesdag in Den Haag

Koningin Máxima in 2018 in de Glazen Koets. (Foto: ANP)

De glazen koets met de koning en de koningin op Prinsjesdag van heel dichtbij bekijken? 200 Brabanders krijgen die kans dit jaar. De provincies leveren om de beurt een zogenoemde burgerdelegatie. Dit jaar is Brabant aan de beurt. De provincie kiest voor het actuele thema 'Zorgzaam Brabant'.

De derde dinsdag van september vormt de burgerdelegatie een erehaag langs de route van de glazen koets naar de Ridderzaal. De provincie kiest een thema, waarbinnen de groep mensen wordt geselecteerd. “Onze provincie is economisch succesvol en innovatief, maar we hebben toch gekozen voor Zorgzaam Brabant”, legt commissaris van de koning, Wim van de Donk, uit. “We hebben heel veel mensen die dag en nacht, als vrijwilliger en als professional zorg bieden aan mensen die dat nodig hebben.”

Sociaal succesvol

Daarom is het volgens de commissaris van de koning nu tijd om deze mensen in het zonnetje te zetten. “Alle burgemeesters van de provincie kunnen twee tot drie mensen uit hun gemeente aanwijzen, bijvoorbeeld mantelzorgers of professionele zorgverleners”, zegt hij. “Dat zijn mensen die laten zien dat Brabant ook sociaal succesvol moet zijn om economisch succesvol te kunnen zijn.”

De Brabantse delegatie vertegenwoordigt de provincie. Door alle burgemeesters mensen te laten selecteren, komen er mensen uit de hele provincie. “Zo staan we daar echt met z’n allen. Wij zullen als provinciebestuur zorgen voor uitdossing, zodat het niemand zal ontgaan dat wij uit Brabant komen. Wij zijn heel trots op het zorgzame Brabant.”