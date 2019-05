Een 25-jarige man uit Ossendrecht is dinsdagavond mishandeld. Dat gebeurde rond kwart voor zeven op de Keizerstraat in Putte. Het slachtoffer werd bewerkt met stalen buizen.

De politie heeft twee verdachten opgepakt. Het gaat om een 36-jarige man uit Putte en een 23-jarige Roemeen. Zij zitten nog vast.



Aan de mishandeling is een ruzie voorafgegaan, zo meldt de politie. Waar die ruzie over ging, is niet bekend.