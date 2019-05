Op de A59 bij Raamsdonksveer is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd met drie auto's en een busje. Hierdoor was een tijd een rijstrook dicht. Verkeer richting Den Bosch en Oss moest rekening houden met veel vertraging.

Vanwege het ongeluk was er een omleiding ingesteld. Rond halfzes was de weg weer helemaal open.

Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.