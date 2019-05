NAC neemt in zeer saaie wedstrijd afscheid van de eredivisie en speelt bloedeloos gelijk

Waar normaliter de B-Side in het Rat Verlegh Stadion een uur voor de aftrap al uitpuilt en flink wat gezang te horen is, is dat op deze woensdagavond net even wat anders. Een kwartier voor de aftrap loopt de B-Side langzaamaan vol, maar de stemming is anders en dat is niet gek nadat NAC afgelopen zondag definitief degradeerde. Ook bij het omroepen van de opstelling van NAC klonk wat boe-geroep.

LEES OOK:Emotionele Menno Koch na degradatie: 'Meest pijnlijk voor alle betrokkenen rondom NAC'

Door de Europese prestaties van Ajax werd speelronde 33 in zijn geheel verzet. Daarom speelde NAC de laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis én op een doordeweekse avond. Het duel met PEC Zwolle ging nergens meer om. Zoals gezegd is NAC al gedegradeerd en ook tegenstander PEC was al uitgespeeld voor deze wedstrijd.

En dat die wedstrijd nergens om ging, lieten beide ploegen ook blijken in het spel. Het eerste half uur kende weinig hoogtepunten, al was NAC één keer dicht bij de voorsprong. Na een slechte terugspeelbal van PEC-verdediger Lachman, kon Mikhail Rosheuvel alleen af op de doelman van PEC. Maar de buitenspeler gleed uit voor hij wilde schieten, waardoor de kans verkeken was. Beide ploegen kregen daarna nog een aantal (kleine) kansen, maar er kon bij lange na niet van een enerverende pot worden gesproken.

Tekst gaat door onder de tweet.

Brood wisselde in de rust tweemaal, waaronder debutant Yassine Azzagari. De zeventienjarige middenvelder zat de laatste wedstrijden bij de selectie en mocht van Brood dus 45 minuten aan het grote werk ruiken. Al leek deze wedstrijd in geen enkel opzicht op een eredivisiewedstrijd. Het niveau van beide ploegen was niet om over naar huis te schrijven. Glijpartijen, misperen en afzwaaiers waren meermaals te bewonderen in het Rat Verlegh Stadion.

Veel onduidelijk

Niet gek dus dat het 0-0 bleef. Daarmee neemt NAC dus met een bloedeloos gelijkspel afscheid van de eredivisie. De grote vraag is hoe NAC volgend seizoen voor de dag komt. Allereerst is het onduidelijk of Ruud Brood verder gaat als hoofdtrainer. Hij gaat samen met NAC om de tafel om te bespreken wat er komend seizoen mogelijk is.

Verder is het ook erg onduidelijk hoe de selectie van de Bredase ploeg eruit komt te zien. NAC neemt van een aantal spelers afscheid (onder andere Mitchell te Vrede, Giovanni Korte, Benjamin van Leer en de Manchester City-huurlingen), maar ook spelers met een doorlopend contract weten niet of ze volgend seizoen het geel-zwart nog dragen.

Bekijk hieronder het interview met Mounir El Allouchi.