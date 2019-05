Geen play-offs voor Willem II na pijnlijke en grote nederlaag bij ADO: 6-2

Het seizoen van Willem II duurde zo'n anderhalve week te lang. De Tilburgse club ging woensdagavond in Den Haag met 6-2 onderuit en sluit het seizoen daardoor af als nummer tien van de eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster krijgt daardoor niet het gewenste toetje in de vorm van play-offs.

In eerste instantie zag het er allemaal nog goed uit voor Willem II. Via Damil Dankerlui kwam het na een kwartier spelen op voorsprong. Nadat Nasser El Khayati die treffer had weggepoetst bracht Vangelis Pavlidis de Tricolores kort na rust weer op voorsprong. En dat terwijl FC Groningen op achterstand stond op bezoek bij FC Emmen. Willem II op voorsprong en Groningen dat punten liet liggen, dat was het scenario voor deelname aan de play-offs.

Ommekeer

Het liep anders. In een goede tien minuten tijd veranderde de voorsprong van Willem II in een ruimte achterstand. De 2-2 viel op een moment dat de bezoekers juist op zoek waren naar een derde treffer. Kansen op de 1-3 waren er ook. Maar Isak vergat na een prachtige solo de bal voor te leggen, de Zweedse spits ging voor eigen succes. Dat succes kwam er niet, doelman Robert Zwinkels voorkwam een treffer. Niet veel later werd er ook nog een schot van de spits geblokt.

Na twintig minuten spelen in de tweede helft maakte Wilfried Kanon de 2-2. Tien minuten later kreeg ADO een goede kans uit een vrije trap. De bal kwam op de hand van Damil Dankerlui, maar scheidsrechter Martens wilde niets weten van een strafschop. Op advies van de VAR ging hij uiteindelijk wel kijken naar de beelden en besloot hij toch een strafschop te geven - en rood voor Dankerlui. El Khayati benutte het buitenkansje. Een paar minuten later maakte Tomas Necid er 2-4 van.

Pijnlijke nederlaag

Daarna ging het hard en werd het een zeer pijnlijke avond voor Willem II. Via Immers en een tweede treffer van Necid werd het 6-2 voor de thuisploeg. Extra pijnlijk, FC Groningen ging onderuit op bezoek bij Emmen en dus had een zege volstaan voor Willem II om de play-offs te bereiken.

Afgelopen zondag verloor Willem II ook al de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Na een 2-0 voorsprong verloren de Tilburgers met 2-3.