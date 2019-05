Kaketoe Troy zit vast in boom: brandweer krijgt hem er zelfs met hoogwerker niet uit

Aan het begin van de avond ging het mis in de omgeving van de Dalempromenade. Vermoedelijk is de 7-jarige Troy door een onverwachte windvlaag in de boom terechtgekomen.

Baasje Ellen probeerde samen met haar man Frans de vogel uit de boom te lokken, maar vooralsnog zonder succes. “Ik denk dat hij een beetje geschrokken is. Hij is nog nooit zo ver weggevlogen. Ik denk dat hij bang is om naar beneden te komen.”

Kaketoe Troy zit vast in de boom.

'Ik hou van hem'

"Wij hebben geroepen, gelokt, gefloten. Alles hebben we geprobeerd maar zonder succes", vertelt baasje Frans. "We hebben drie keer rondgefietst totdat wij hem zagen."

Troy blijft vooralsnog in de boom zitten. "Ik mis hem heel erg. Het is heel triest om die lege kooi te zien", aldus Frans. "Ik hou van hem, dat kan je wel zeggen."

'Wij blijven proberen'

Het stel bleef woensdagavond lang proberen maar na vijf uur proberen moesten ze het opgeven. "Het is donker. Dan blijft hij namelijk de hele nacht zitten", legt Ellen uit. "Dat doen alle vogels."

'Vleugels weer wat aangegroeid'

Het stel heeft de kaketoe al zes jaar maar nog nooit is Troy plots weggevlogen. "Hij was zelfs geknipt maar misschien dat zijn vleugels weer wat zijn aangegroeid", vermoedt Ellen.

Mocht de kaketoe wegvliegen en iemand ziet of vindt hem, dan hopen Ellen en haar man op contact met de vinder.