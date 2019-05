Cornald Maas wil niet te vroeg juichen: ‘Winst Duncan moet nog bewaarheid worden’

Maar hoe anders is het nu dan zo’n 10 jaar geleden. De act van de Toppers werd door niemand begrepen. ''Ze vertrokken vol goede moed met pakken die niet werkten en een zangeres die een dj-booth in haar handen had. Althans dat was de bedoeling. Daar kreeg ik vragen over. Wat die gebaksdoos toch op het podium deed. Dus ik uitleggen dat het een dj-booth was en alle commentatoren begonnen te schateren. Toen heb ik mezelf toch wel achter de oren gekrabd.''

Het jaar erop ging Sieneke naar het Eurovisie Songfestival. Ook dat ging niet helemaal goed. ''Ik moet zeggen dat Sieneke als artiest alles uit het lied haalde wat er inzat, maar je wist dat dat lied het internationaal nooit kon worden. Natuurlijk heb ik toen gedacht: wordt dit ooit nog wat?''

Tij gekeerd

Met Anouk werd het allemaal anders. Zij kreeg carte blanche van toenmalig TROS-directeur Remco van Leen. ''Dat heeft het tij gekeerd voor Nederland. Anders weet ik zo net nog niet of het gelukt was.'' De trend die Anouk in 2013 inzette, is sindsdien bijna onafgebroken doorgezet.

Voor het eerst sinds 30 jaar wordt Nederland als absolute kanshebber gezien. ''Het is ook wel fijn dat mensen zulke hoge verwachtingen hebben. En dat die misschien ook wel bewaarheid worden. Het is geen druk, maar ik merk wel dat ik behoedzaam ben. Omdat je jezelf wil behoeden voor ‘het kan ook niet gebeuren.''



Voor het eerst in jaren krijgt hij de vraag wat hij gaat doen als Nederland wint. Ja, natuurlijk moet hij zijn werk doen. Maar… ''Vreugde mag je wel laten horen, mocht Nederland winnen. En dan weet je maar nooit hoe dat gaat. Wat Jan gaat doen.''

Jan Smit zelf weet wél wat hij bij winst gaat doen: ''Ik ga dan spontaan Cornald zoenen, op zijn wang.'' Cornald reageert met een knipoog een beetje teleurgesteld: ''Oh, jammer alleen op mijn wang?'' Na wat nadenken, vervolgt Jan: ''Ja, ik zeg nu wang maar misschien duik ik wel helemaal op hem. Je kunt het moment met niemand anders delen. Je moet wel met elkaar. Misschien duik ik in zijn armen.'' Cornald vindt dat prima. ''Je weet hoe gespierd ik ben! Dus ik kan dat makkelijk aan!''

Hind eh hint

Als ‘songfestivalveteraan’ heeft hij heel wat inzendingen becommentarieerd. Verslaggever Tom van den Oetelaar hield Cornald Maas een aantal van zijn uitspraken voor. Soms had hij wel een Hind eh hint nodig.