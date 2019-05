Verschillend tijdstip van examen zorgt voor contactverbod

Leerlingen van het Jan van Brabant College die het examen doen in International Baccalaureate Engels, moeten daar behoorlijk wat voor opgeven deze week. Zo gaan ze donderdag na het examen tijdelijk in quarantaine en krijgen ze van vrijdagochtend tot zaterdagochtend een verbod om contact te hebben met andere leerlingen op de wereld die het examen moeten doen.

Vestigingsdirecteur Geert-Jan Nillesen van het Jan van Brabantcollege vertelt in het ochtendprogramma 'Wakker!' dat hij het een lastige situatie vindt. "Het is heel vervelend, maar helaas onvermijdelijk." Omdat dit jaar de internationale examens samenvallen met de Nederlandse centrale examens, is besloten dat de Nederlandse leerlingen hun toets op een ander moment mogen maken. Maar zij mogen natuurlijk geen informatie doorgeven of krijgen van hun internationale medestudenten. Met het programma IB Engels kunnen de leerlingen een diploma halen op academisch niveau, dat wereldwijd geldt als het hoogste niveau in de Engelse taal.

Quarantaine

Op donderdag is dat relatief eenvoudig op te lossen. In Nederland wordt drie uur eerder gestart. Daarom worden de leerlingen als ze klaar zijn nog tot het einde van die drie uur in quarantaine gehouden. De school kan dan zelf toezicht houden.

Internetverbod

Lastiger wordt het bij het tweede examen. Dat is internationaal op vrijdagochtend, maar in Helmond maken de leerlingen het pas zaterdagochtend. Om te voorkomen dat ze de vragen krijgen van andere leerlingen, is besloten ze een contactverbod hebben met andere leerlingen op de wereld die het examen doen. Ouders moeten hier toezicht op houden en de ouders moeten de kinderen zaterdagochtend naar school brengen.

Lastig

Het lijkt een lastige opgave, maar Nillesen denkt dat het wel gaat lukken: "Het is een uitdaging, dat is het zeker. Maar de leerlingen hebben er veel belang bij dat dit goed gaat en dat het examen geldig wordt verklaard" Zijn ervaring is dat de leerlingen er wel begrip voor kunnen opbrengen "Maar ze vinden het wel erg lastig!"

Ook andere Brabantse scholen nemen het IB Engels examen af en moeten zich aan deze maatregelen houden. Onder meer het Stedelijk College Eindhoven, her Maaslandcollege in Oss, het Varendonck in Asten en het Pius X college in Bladel.