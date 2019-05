TOP Oss-coach Klaas Wels maakt kans op prijs, maar moet speech nog schrijven

TOP Oss-coach Klaas Wels maakt vrijdag kans op een prestigieuze prijs, de Rinus Michels Award. Hij is in de race voor de titel van beste trainer in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn collega-trainers bepalen wie met de prijs aan de haal gaat.

Klaas, heb jij je speech al af?

"Nee. Meestal ben ik niet zo verlegen of op mijn mondje gevallen als ik het een of ander moet vertellen. Het is heel eervol om daar genomineerd voor te zijn. Het is een directe beloning voor mezelf en indirect voor de overige leden van de staf, de spelers en de club. Op deze manier komt TOP Oss positief in het nieuws."

Nederland wint zaterdag volgens de bookmakers met twee vingers in de neus het Songfestival. Hoe sta jij er voor? Heb je je collega’s al een beetje gepolst op wie ze hebben gestemd?

"Ik heb niet bij collega’s gepolst of gekeken. Ik rijd morgen met veel plezier naar Zwolle, waar de prijs wordt uitgereikt en uiteraard wil ik graag winnen, dat lijkt me menselijk. En of we het Songfestival gaan winnen? Stel me die vraag alstublieft niet, daar heb ik echt geen kijk op.”



Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Je bent met TOP Oss zesde geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Nog nooit eindigde de club zo hoog. En laten we niet vergeten dat TOP met de laagste begroting van alle clubs werkt. Dan is die prijs toch niet te missen?

"Ik denk dat jij de spijker op z’n kop slaat. Als iedereen zo denkt, zoals jij nu denkt kan dat niet misgaan."

Dan hopelijk morgen die prijs.

"En dan zondag van Sparta in de play-offs winnen en de woensdag erop ook."

Naast Klaas Wels zijn Wil Boessen (FC Den Bosch), Henk Fraser (Sparta Rotterdam), Marino Pusic (FC Twente) en Mike Snoei (Telstar) in de race voor de prijs.