Dit zijn de grote concurrenten van Duncan: robotarmen, hologrammen en soulzangeressen

Het is donderdagavond eindelijk zo ver: Duncan Laurence komt in actie tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Waar Duncan zijn optreden klein en intiem houdt, pakken andere landen wat meer uit. Er komen bijvoorbeeld robotarmen en hologrammen aan te pas. Volgens onze songfestivalkenner Tom van den Oetelaar zijn dit Duncans drie grootste concurrenten.

3. Truth - Chingiz uit Azerbeidzjan

Op nummer drie staat volgens Tom de zanger Chingiz uit Azerbeidzjan. ''We zien een zanger in een driehoek met robotarmen en een soort olympische vlam erbij", zegt Tom. "Tijdens het nummer gaan er vanuit die robotarmen laserstralen over de zanger. Ik snap het niet zo goed maar hier is het in de peilingen enorm omhoog geknald.''

2. Scream - Sergey Lazarev uit Rusland

Op plek 2:Sergey Lazarev uit Rusland. ''De Hologrammenman deed drie jaar geleden ook mee, met een sterk nummer met mooie visuals." Dit jaar vertolkt Lazarev het liedje 'Scream'. "De eerste keer dat ik dat zag, werd ik uit mijn stoel geblazen vanwege de visuele effecten. Sergey speelt een ingenieus spel met acht hologrammen van zichzelf. Dat spel is vooral om te verhullen dat het liedje niet zoveel voorstelt. Al met al toch wel een concurrent van Duncan, hoor." Aldus het oordeel van onze expert.

1. Too Late for Love – John Lundvik uit Zweden

De 'man to beat', de grootste concurrent van Duncan, is volgens onze kenner Tom John Lundvik uit Zeden. "Zweden bouwt met 'Too Late for Love' een geweldig feestje. Zanger John Lundvik krijgt halverwege 'hulp' van vier soulzangeressen en dan spat het helemaal van het scherm af. Echt de grootste concurrent voor Duncan. Want als Europa voor een feestje gaat, gaat het voor Zweden en niet voor Duncan.''



Duncan neemt het vanavond vanaf negen uur tegen zijn concurrenten op. En als het goed is, zien we alle vier de genoemde artiesten terug in de finale.